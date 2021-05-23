Лас-Вегас, США, , 08:10 — REGNUM Британский боксер Джош Тэйлор одержал верх над предствителем Хосе Карлоса Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу, объединив звания чемпиона мира по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 63,5 кг в поединке, который прошел в Лас-Вегасе. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА Рег.

По итогам всех заявленных двенадцати раундов судьи единогласным решением со счетом 114:112, 114:112, 114:112 отдали победу боксеру из Великобритании.

По итогам поединка Тэйлор защитил свои титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) и получил звания чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), принадлежавшие Рамиресу.

Отметим, эта победа стала 18 — (13 — нокаутом) в активе 30-летний ни разу непобежденного Джоша Тэйлора. Для 28-летний Хосе Карлоса Рамиреса это первое поражение при 26 (17 — нокаутом) победах.