Рим, , 07:52 — REGNUM Город, который примет международный конкурс «Евровидение» в 2022 году, будут определён по результатам конкурса в Италии. Об этом 23 мая сообщила журналистам в ходе пресс-конференции глава делегации Италии Симона Марторелли.

Марторелли отметила, что вся делегация очень горда возможностью вернуть конкурс «Евровидение» в Италию спустя 31 год. Она пояснила, что для Италии это хорошая возможность восстановиться после пережитых тяжёлых времён, связанных с пандемией COVID-19.

Глава итальянской делегации уточнила, что не может сказать, какому из городов Италии выпадет есть принимать «Евровидение» в будущем году. По словам Марторелли, в стране будет проведён конкурс и по его результатам будет назван город-победитель. В свою очередь, победившие в конкурсе музыканты, заявили, что для них неважно, в каком именно городе Италии будет проводиться «Евровидение — 2022».

Напомним, победителями международного конкурса «Евровидение», который в текущем году состоялся в Роттердаме, стала итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. Они набрали 524 балла по итогам суммарного голосования профессионального жюри и зрителей.

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