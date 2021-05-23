Москва, , 07:43 — REGNUM В ближайшее время в электронных паспортах транспортных средств (ПТС) появится информация о прохождении ремонта автомобиля по отзывным кампаниям. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов в интервью «Российской газете».

Кулешов объяснил, что сейчас некоторые автомобилисты не спешат проходить ремонт после объявления отзывной кампании. Особенно заметна эта проблема для автомобилей старше десяти лет. При объявлении отзывной кампании на такие авто лишь 20−25% владельцев своевременно являются на ремонт. Добавление информации о пропущенном ремонте по отзывной кампании должно способствовать росту этой статистики.

«Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы», — объяснил представитель Росстандарта.

В настоящее время на сайте Росстандарта по VIN-номеру можно узнать, попал ли автомобиль по отзывную кампанию. С 1 июля на сайте также будет доступна информация о прохождении требуемого ремонта.

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