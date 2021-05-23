Нур-Султан, , 07:46 — REGNUM В Казахстане по состоянию на 23 мая первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции были вакцинированы 1 984 761 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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917 917 человек были вакцинированы двумя компонентами препарата и завершили вакцинацию.

Лидируют по темпам вакцинации город Алма-Ата, Алматинская область, Туркестанская область, Карагандинская область, города Нур-Султан и Шымкент.

Отметим, по состоянию на 23 мая в Казахстане было подтверждено 373 182 случая заражения коронавирусом, у 54 691 инфицированного результат теста на коронавирус отрицательный. На данный момент на лечении находятся 34 003 человека, 12 968 из них лечатся в стационарах медицинских учреждений, 21 035 человек получают медицинскую помощь амбулаторно.