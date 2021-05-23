Салехард, , 07:29 — REGNUM На Ямале в связи с пандемией коронавирусной инфекции миграционные потоки сократились в 2020 году на 33%. Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на данные УМВД России по ЯНАО.

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На начало 2020 года на Ямале находились 19 010 иностранцев, в 2019 их было 24 290.

На сегодня в ЯНАО зарегистрировано 17 436 иностранцев, из них 88% прибыли в регион для трудовой деятельности.