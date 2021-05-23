Москва, , 07:20 — REGNUM Россия продолжает обсуждать дальнейшую судьбу Международной космической станции с партнёрами по проекту. Об этом сообщил генеральный директор Главкосмоса (дочернее предприятие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов в интервью телеканалу «Россия 24».

В апреле заместитель председателя правительства России Юрий Борисов заявил, что Россия может выйти из проекта МКС после 2024 года. На смену этому проекту должна прийти новая российская орбитальная станция, развёртывание которой может начаться в 2025 году.

Лоскутов отметил, что дальнейшая судьба МКС ещё не решена. Представители России продолжаю обсуждение дальнейшей судьбы проекта с международными партнёрами.

«Что касается МКС, это задача, которую будут решать более высокие инстанции. На мой взгляд, предстоят еще дискуссии, в том числе с учётом наших международных обязательств», — подытожил Лоскутов.

Международная космическая станция эксплуатируется с 1998 года. Действующий срок соглашения по проекту МКС истекает в 2024 году.

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