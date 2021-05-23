Осака, Япония, , 07:20 — REGNUM Самолёт Boeing 767, принадлежащий японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), совершил аварийную посадку в аэропорту японского города Осака. Об этом 23 мая сообщает агентство Kyodo.

Самолёт выполнял перелёт по маршруту Токио—Тайбэй, при этом на борту Boeing 767 не было пассажиров, в этот раз воздушное судно использовалось для доставки груза. Решение об экстренной посадке было принято экипажем самолёта после срабатывания датчика, информирующего об ошибке в системе герметизации.

Уточняется, что авиаборт приземлился в аэропорту Кансай в Осаке. На борту находились два пилота, пострадавших в результате авиапроисшествия нет.

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