Киев, , 07:36 — REGNUM Бывший начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко предупредил о возможной потере Украиной выхода к Черному и Азовскому морям, которого, по его словам, Киев может лишить Россия. Об этом украинский военный рассказал в интервью украинскому каналу"Апостроф».

По словам офицера украиснкой армии, со стороны Российской Федерации якобы исходит угроза для Херсонской области, Северо-Крымского канала и города Одессы.

«Первоочередными объектами может быть Херсонщина, Северо-Крымский канал (вода), вопрос Одессы… Вопрос вообще стоит возможно отрезать и лишить Украину выхода к морю и Черному, и Азовскому. Соответственно тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним Российской Федерации. По большому счету и Черное море в той ситуации становится тоже полностью практически подконтрольным Российской Федерации», — отметил Муженко.

По словам Муженко, это может составить угрозу не только для Украины, а и всего мирового сообщества. Он также добавил, что Украина должна себя «защищать» сама и никто за нее это делать не будет.

«Мы должны понять одного, мы сами себя должны защитить. Никто за нас Украину… защищать не будет…» — сказал он.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, после которого жители Крымского полуострова не пожелали оставаться в составе Украины. По итогам референдума, который состоялся 16 марта в Крыму, жители полуострова воссоединились с Российской Федерацией. Вместе с тем официальный Киев не признает решение, принятое крымчанами, а полуостров считает «оккупированным» Россией. Позже, в апреле 2014 года, Украина начала войну против жителей Республик Донбасса. Война с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик длится по сей день. При этом Киев постоянно заявляет, что Россия якобы является стороной конфликта в Донбассе и ВСУ уже восьмой год якобы воюют с «российской армии». Никаких доказательств присутствия российской армии в Донбассе украинская сторона до сих пор не предоставила. Вместе с тем, Украина не только заявляет, что «воюет с Россией», но также — и о постоянной угрозе «нападения» России на Украину.