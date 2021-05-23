Москва, , 07:06 — REGNUM Последствия постковидного синдрома будут минимальны у тех граждан, которые заболеют COVID-19 после вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом 23 мая рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Специалист пояснил, что случаи заражения коронавирусом среди граждан, прошедших полную вакцинацию двумя компонентами вакцины от COVID-19 являются единичными. Обычно они регистрируются в течение трёх недель после прививки, когда иммунитет к заболеванию ещё не выработался полностью.

По словам Гинцбурга, у таких пациентов весь процесс заболевания будет происходить на уровне носоглотки, возбудитель заболевания не опустится в лёгкие. Следовательно, у человека, заболевшего COVID-19 после вакцинации будут минимальные последствия постковидного синдрома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что НИЦ имени Гамалеи проведёт исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета к COVID-19 после вакцинации российским препаратом «Спутник V».

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