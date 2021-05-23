Салехард, , 06:55 — REGNUM Салехард присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Цель данного традиционного ежегодного мероприятия — показать, что велосипед является самым экологически чистым транспортом и символом здорового образа жизни.

К акции #наработунавелосипеде присоединились мэр Салехарда Андрей Титовский и сотрудники горадминистрации.

«С удовольствием с коллегами прокатились до работы на велосипедах, заодно совершили небольшой рейд по городу, определили ряд задач», — отметил глава столицы Ямала.