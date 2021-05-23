Пекин, , 06:47 — REGNUM До 21 человека возросло число погибших во время забега в горной местности в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом 23 мая сообщает газета Global Times.

Спасатели обнаружили тело последнего из пропавших без вести участников соревнования в горной местности. Всего из 172 участников ультрамарафона погиб 21 человек, ещё восемь получили ранения и были госпитализированы, 151 человек был эвакуирован. Отмечается, что пострадавшие получили лёгкие травмы.

Забег общей протяжённостью 100 км по пересечённой горной местности недалеко от города Байинь начался 22 мая. Во время прохождения участниками соревнований высокогорного этапа ультрамарафона произошло резкое ухудшение погоды, пошёл ливень с градом и шквальным ветром. Забег был приостановлен, на помощь спортсменам властями были направлены 700 спасателей.

В настоящее время местными властями создана группа для проведения расследования всех причин и обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 погибших и одном пропавшем без вести в ходе ультрамарафона в горной местности на северо-западе Китая.

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