Салехард, 23 мая 2021, 06:42 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске задержан подозреваемый в поджогах пяти домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
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Задержан мужчина 1984 года рождения, который ранее был судим за имущественные преступления.
В ночь с 17 на 18 мая в Ноябрьске сгорели пять расселённых домов на улицах 60 лет СССР, Советской и Энтузиастов. Пострадавших и жертв нет.