Ханой, , 06:31 — REGNUM Выборы депутатов однопалатного национального собрания (парламента) начались 23 мая во Вьетнаме. Правом голоса в стране обладают более 69 млн граждан старше 18 лет.

Национальное собрание (парламент) является, согласно конституции Вьетнама, высшим органом власти в стране. Парламентские выборы стартовали в 07:00 (03:00 мск), в стране открылись 84 767 участков для голосования в 63 городах и провинциях Вьетнама.

На 500 мест в парламенте претендуют 866 кандидатов, из них 207 кандидатов выдвинуты центральными органами власти, ещё 133 кандидата выдвигались структурами, входящими в состав парламента. Кроме того, 23 мая граждане Вьетнама будут избирать 3727 депутатов народных советов, которые выполняют функции местных органов власти.

Итоги выборов в народные советы будут объявлены 2 июня, окончательные итоги парламентских выборов подведут 12 июня. Вновь избранное национальное собрание начнёт свою работу в июле текущего года. На первой сессии парламента планируется рассмотрение кадровых вопросов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избрании нового премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам.

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