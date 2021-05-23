Берлин, , 05:58 — REGNUM Ущерб, нанесённый экономике Германии в связи с пандемией COVID-19 был оценён специалистами в 300 миллиардов евро. Об этом 23 мая сообщает издание Welt.

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Оценку ущерба произвели специалисты Института немецкой экономики в Кёльне. Как уточнил руководитель института Михаэль Хютер, на восстановление экономики страны могут уйти годы.

При этом Хютер назвал «немаловажным сигналом» для экономики Германии нарастающие темпы вакцинации от коронавируса. Однако, по словам специалиста, должно пройти немало времени, прежде, чем будут сбалансированы «потери и структурные перекосы».

По подсчётам учёных, только за период с начала четвёртого квартала 2020 года по второй квартал текущего года Германия потеряла 140 миллиардов евро. Третью часть этой суммы составили потери из-за возобновления карантина в связи с ростом заболеваемости COVID-19 во время так называемой второй волны коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия намерена выделить дополнительные средства в размере €100 млн на развитие COVAX — программы предоставления вакцины от коронавируса беднейшим странам.

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