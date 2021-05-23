Курган, , 05:44 — REGNUM В Кургане осуждён председатель областной федерации футбола за махинации с деньгами, предназначенными для усиленного питания спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Судом установлено, что в 2018 году председатель федерации похитил деньги, принадлежащие госучреждению «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области», выделенные на питание спортсменам и для покупки наградной атрибутики в общей сумме 229,2 тыс. рублей.

Он признан виновным по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и приговорён судом к трём годам условного срока со штрафом в размере 200 тыс. рублей.