Токио, , 05:35 — REGNUM Проверку более пяти тысяч контейнеров с радиоактивными отходами проверят специалисты на территории АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом 23 мая сообщает телеканал NHK.

Будут проверены контейнеры, содержащие радиоактивные вещества, таких на территории АЭС насчитывается около 5,3 тысяч. Причиной для внеочередной инспекции стала утечка радиоактивного вещества из ёмкости в начале марта. Специалисты предполагают, что это произошло из-за коррозии одной из ёмкостей.

Также отмечается, что с июля по декабрь специалисты энергокомпании Tokyo Electric Power (TEPCO) запланировали проверку контейнеров, которые были заполнены сразу после аварии на АЭС в 2011 году. До настоящего времени точно неизвестно, какие вещества могут содержаться внутри этих ёмкостей.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году в результате удара цунами. В результате аварии произошло заражение радиоактивными веществами территорий, прилегающих к станции. Ликвидационные работы на АЭС продолжаются до сих пор, по прогнозам специалистов на полный демонтаж АЭС потребуется не менее 40 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Южной Кореи планируют провести с представителями Японии консультации по поводу планов сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

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