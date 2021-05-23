Вашингтон, 23 мая, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Остановить как можно скорее военную операцию в секторе Газа убеждал в частной беседе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Джозеф Байден. Об этом 22 мая сообщил информационный портал Axios.

Downing Street Биньямин Нетаньяху

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По данным портала, эксперты предупреждали администрацию Белого дома об очередном кризисе на Ближнем Востоке, однако словам экспертов не придали серьёзного значения. Конфликт между Палестиной и Израилем не был в приоритете.

Когда ситуация на границе сектора Газа и Израиля перешла в острую фазу, Байден принял решение, не вмешиваясь активно в конфликт, попытаться урегулировать кризис путём интенсивного, но при этом тихого взаимодействия с Египтом и Израилем. Байден же, официально заявляя о поддержке стороны Израиля, в частном порядке пытался убедить Нетаньяху прекратить военную операцию.

Только после того, как администрация Белого дома пришла к выводу, что Египет может стать посредником, который может убедить палестинское движение ХАМАС прекратить огонь по Израилю, Байден открыто призвал к прекращению огня.

Утверждается, что, начиная с 10 мая, Байден совершал регулярные телефонные звонки Нетаньяху, пытаясь убедить его прекратить военное противостояние. Последний телефонный разговор между президентом США и премьер-министром Израиля состоялся за 24 часа до решения Израиля о прекращении военной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден рассказал, каким он видит решение палестино-израильского конфликта.