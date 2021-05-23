Пекин, , 04:25 — REGNUM До 20 человек возросло число погибших в ходе марафона в китайской провинции Ганьсу. Об этом 23 мая сообщает Центральное телевидение КНР.

Ультрамарафон протяжённостью 100 км проходил недалеко от города Байинь. В забеге по горной пересечённой местности принимали участие 172 человека. В ходе высокогорного этапа марафона произошло резкое ухудшение погоды, пошёл ливень с градом и шквалистым ветром.

Отмечается, что у участников забега понизилась температура тела, многие ощутили физический дискомфорт. Власти задействовали спасателей для эвакуации спортсменов. Всего был эвакуирован 151 человек из 172, ещё 20 человек были найдены спасателями без признаков жизни, восемь человек были госпитализированы, один числится пропавшим без вести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 погибших и пяти пропавших без вести в ходе ультрамарафона в горной местности на северо-западе Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван победитель международного конкурса «Евровидение»