Роттердам, Нидерланды, , 04:03 — REGNUM Итальянская рок-группа Måneskin, победившая на музыкальном конкурсе «Евровидение — 2021» рассказала о своих планах на ближайшее время 23 мая в ходе пресс-конференции после завершения конкурса.

Бас-гитаристка рок-группы Виктория Де Анжелис заявила, что у музыкантов в планах до конца декабря выпустить новый альбом. После этого, по словам солиста Måneskin Давида Дамиано, группа отправится в концертный тур.

Музыканты представили на «Евровидении» композицию Zitti e buoni, с которой они уже стали победителями на музыкальном конкурсе в Сан-Ремо. Итальянская группа стала победителем «Евровидения», получив 524 балла от профессионального жюри и от зрителей. Рок-группа принесла Италии третью в истории конкурса победу на «Евровидении». Последний раз итальянские музыканты становились победителями этого музыкального конкурса в 1990 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о победе на международном конкурсе «Евровидение» музыкантов из Италии.

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