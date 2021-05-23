Вест-Пойнт, , 03:38 — REGNUM Угрозы терроризма, применения кибероружия и внутреннего раскола назвал главными из угроз, стоящих перед США министр обороны страны Ллойд Остин 22 мая в ходе своего выступления на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте в американском штате Нью-Йорк.

Глава Пентагона, обращаясь к выпускникам, отметил, что они живут в меняющемся мире, где уже неактуальны многие из методов ведения дел. Также Остин напомнил, что сейчас выпускники могут наблюдать, как завершается самая длительная для США война, имею в виду решение президента США Джозефа Байдена завершить военную операцию в Афганистане. Эта военная кампания стала самой продолжительной по времени в истории Соединённых Штатов.

Остин заявил, что перед США стоят множество угроз, в числе главных из них глава Пентагона назвал пандемию, угрозу терроризма, внутреннего раскола страны и угрозу применения кибероружия. Также глава оборонного ведомства США добавил, что конкуренты страны стремятся к «процветанию, обусловленному посягательством на свободу» американских граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон заявил о планах начать строительство военных объектов в 20 странах мира.

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