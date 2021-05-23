Пекин, , 02:59 — REGNUM Как минимум 16 человек погибли, ещё пятеро числятся пропавшими без вести в результате марафона по горной местности на северо-западе Китая. Об этом 23 мая сообщает агентство «Синьхуа».

По предварительным данным, забег по горной пересечённой местности в провинции Ганьсу начался утром 22 мая, недалеко от города Байинь. В ходе марафона погодные условия начали резко ухудшаться. По данным спасательного штаба, в районе, где проходил высокогорный этап забега, начался ливень с градом и шквальным ветром и отмечалось резкое понижение температуры воздуха.

На 03:00 (22:00 мск) спасатели подтвердили гибели 16 человек, ещё пятеро были объявлены пропавшими без вести, операция по их розыску продолжается. Из 172 участников марафона был эвакуирован 151 человек, пять человек были госпитализированы с лёгкими травмами.

Марафон был приостановлен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в горах Абхазии завершены поиски пропавшего туриста из России. Спасательная операция не дала никаких результатов.

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