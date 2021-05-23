Роттердам, Нидерланды, , 02:28 — REGNUM Российская исполнительница Манижа заняла по результатам голосования девятое место на международном конкурсе «Евровидение к 2021». Прямая трансляция происходящего велась 23 мая на официальном сайте конкурса.

Российская исполнительница представила на конкурсе песню Russian Woman. Профессиональное жюри оценило выступление Манижи суммарно в 104 балла, из них самую высокую оценку 12 баллов отдал Азербайджан. Ещё 100 баллов певица получила от зрителей.

Перед финалом конкурса Манижа запустила флешмоб в социальной сети. Множество женщин пели строки из её песни и выкладывали запись в интернет. Во время выступления за спиной исполнительницы демонстрировался коллаж из видеозаписей участниц флешмоба.

Сама певица поблагодарила зрителей конкурса за тёплый приём и поддержку и заявила, что гордиться собой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что победителями международного музыкального конкурса «Евровидение — 2021» стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni.

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