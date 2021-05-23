Светлана Рыбина, 23 мая 2021, 10:29 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, в котором он пообещал жёстко ответить на любые посягательства на территорию страны и отметил, что страна выбьет зубы всем, кто попробует её где-то укусить, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 23 мая в социальной сети Facebook.

Жан Гранвиль. Пословицы. С волками жить — по волчьи выть. 1845
Жан Гранвиль. Пословицы. С волками жить — по волчьи выть. 1845

«Молодец! Прямо и точно сказано! Браво президент!» — написала Катерина К.

Многие пользователи заявили, что абсолютно солидарны с настроем российского президента и отметили, что России приходится разговаривать так, чтобы её начали уважать.

«Молодец! Ответил как подобает мужику, чтобы сразу поняли и слюни не распускали. Уважаю за смелость. Так мир устроен: боятся — значит, будут уважать», — считает Валерий К.

Некоторым риторика главы Российской Федерации показалась излишне вольной. Граждане считают, что такие словосочетания, как «выбитые зубы», не должны находиться в лексиконе президента нашего государства.

«Всем известна фраза: «Слова ни мальчика, но мужа». Сегодня, похоже, что «кое-кто у нас порой» впадает в своё «дворовое детство»!» — написал Геннадий Л.

Часть пользователей уверены, что внешний мир сам заставляет представителей России разговаривать на «повышенных» тонах и давать понять, что, в случае чего, ответ последует самый жёсткий.

Иллюстрация из книги. Сказки Киплинга Р. Д. Маугли. Вторая книга джунглей. Рыжие собаки
Иллюстрация из книги. Сказки Киплинга Р. Д. Маугли. Вторая книга джунглей. Рыжие собаки

«С волками жить — по-волчьи выть! Язык дипломатии они не понимают, что уж говорить про внешнее окружение. Тут из внутреннего хватает желающих «американских пирожков» отведать, видимо», — предполагает Светлана А.

Ряд пользователей пришли к выводу, что слова Путина звучат как вынужденная мера. Это необходимо, чтобы отвадить злопыхателей от опасных попыток посягнуть на нашу территориальную целостность.

«Про печенегов забыл упомянуть, а так, это тот редкий случай, когда с Путиным грех не согласиться!» — поделился своим мнением Павел Н.

Нашлись и те, кто отметил, что речь президента России может идти также и о землях, которые находятся в сфере интересов нашей страны. Люди убеждены, что вскоре все бывшие российские территории вновь вернутся на Родину.

«Президент уже начал возвращать русские земли: Крым, Донбасс, не за горами Одесса, Харьков и прочая вся «незалэжная» Украина. Это неизбежно. Америка уже сейчас не может её удерживать в своих зубах, «хватка» ослабевает. Европа тоже «цинично» Украину игнорирует. Ещё год-два, и братья ваши побегут к Путину с мольбами возвратиться под башни Кремля. Украина потеряла связь с реальностью, живёт в националистическом угаре, но и это пройдет!» — считает Сара Г.

Напомним, 21 мая президент России Владимир Путин сделал заявление, в котором он пообещал жёстко ответить на любые посягательства на территорию страны и отметил, что страна выбьет зубы всем, кто попробует её где-то укусить.