Роттердам, Нидерланды, , 02:12 — REGNUM Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение — 2021» стала итальянская группа Måneskin с композицией Zitti e buoni. Прямая трансляция голосования шла на официальном сайте конкурса.

По итогам голосования профессионального жюри и зрительского голосования победителями стала рок-группа из Италии. Музыканты набрали суммарно 524 балла, опередив соперников из остальных 25 стран. Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швейцарии.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, получив 204 балла от зрителей и профессионального жюри. Последнее, 26-е место, занял певец из Великобритании, он не получил ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей. Такая ситуация произошла впервые за историю конкурса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале зрительского голосования на конкурсе «Евровидение — 2021», который проходит в Роттердаме.

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