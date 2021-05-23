Умань, Украина, , 02:02 — REGNUM Двое граждан Израиля, совершающих паломничество к хасидским святыням, были ранены при стрельбе неизвестным в украинском городе Умань. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба управления национальной полиции Украины по Черкасской области.

Инцидент со стрельбой произошёл около 15:00 мск на улице Софьи Перовской. Прибывшие на место происшествия медики доставили двух пострадавших граждан Израиля в больницу. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Данных о причинах инцидента нет, также неизвестно, какое именно оружие — травматическое или огнестрельное было у злоумышленника. В настоящее время ведутся следственные действия по факту произошедшего, устанавливается личность стрелявшего. В рамках досудебного расследования сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Афинах был выдан ордер на арест гражданина Грузии, подозреваемого во множестве грабежей на территории Греции.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданин Грузии подозревается во множестве грабежей на территории Греции