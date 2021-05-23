Киншаса, , 01:31 — REGNUM Выполнение плана по эвакуации жителей города Гомо начало правительство Демократической Республики Конго (ДРК) в связи с началом извержения вулкана Ньирагонго. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель правительства страны Патрик Муяйя на своей странице в Twitter.

Муйя объявил о начале активации плана по эвакуации жителей расположенного рядом с вулканом города Гомо. По словам Муйя, правительство ДРК обсуждает принятие ряда неотложных мер в связи с создавшейся ситуацией.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3470 м, его лава обладает свертекучестью, скорость её движения со склонов достигает 96 км/час. Самое известное извержение этого вулкана произошло в 1977 году, тогда Ньирагонго стал причиной гибели 600 человек. В городе Гомо в настоящее время проживает около 1,5 млн человек.

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