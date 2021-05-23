Роттердам, Нидерланды, , 01:02 — REGNUM Своё выступление завершили все 26 участников конкурса «Евровидение — 2021» в Роттердаме. Прямая трансляция международного музыкального конкурса 23 мая идёт на сайте «Евровидения».

Представляющая Россию певица Манижа выступила под пятым номером с песней Russian Woman. По оценкам букмекеров, российская исполнительница может занять 15-ое место. Фаворитами конкурса называют исполнителей из Италии и Франции, 18-летней певице из Мальты пророчат третье место.

Напомним, международный музыкальный конкурс «Евровидение» был отменён в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В прошлом году Россию должен был на конкурсе представлять коллектив Little big. Видеоклип с композицией, подготовленной специально для конкурса, набрал в интернете рекордное количество просмотров за всю историю конкурса. Однако коллектив отказался представлять Россию на конкурсе «Евровидение — 2021», и на конкурс поехала российская певица Манижа.

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