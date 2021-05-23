23 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили попадание семян петрушки в перечень источников для изготовления опасного для здоровья человека масла.

Тимур Кондратьев, , 10:29 — REGNUM Заявление правозащитника, председателя коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгения Корчаго о том, что в России под запрет попали семена петрушки, из которых возможно приготовить опасное для здоровья человека масло, вызвало реакцию интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 22 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Петрушка кудрявая, общий вид растения Forest & Kim Starr

"Вся Россия теперь будет знать, что из петрушки, оказывается, возможно создать наркоту! Хотя до этого никто бы даже и подумать об этом не мог!» — отметил Ленар А.

Многие пользователи оказались в недоумении, ведь невозможно вырастить петрушку, не используя для этого те самые семена, которые попали под запрет в Российской Федерации.

«Вот у меня вопрос: если не посадить семена петрушки, как из земли вырастет эта самая петрушка? Совсем там долбанулись?» — задаётся вопросом Элина В.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что те законодатели, которые принимают подобные законы, скорее всего, вообще не имеют представления о том, каким образом растёт зелень на огородах.

Петрушка посевная корневых сортов на прилавке Yelkrokoyade

«Как вырастить петрушку без семян? Юристы, поговорите с ботаниками и агрономами, найдите выход. Обратитесь в Сколково. Бред на бреде. Из чего делают конопляное масло, ткани, тросы? Инопланетяне, дайте жить людям!» — обращается Владимир А.

Часть людей отметили, что не на всей территории России петрушка может вырастить такие семена, чтобы их можно было бы использовать в незаконных целях.

«В России эти семена петрушки очень редко вызревают до той степени, чтобы из них можно было делать масло. Климат не позволяет. Пустая болтовня никому не нужная», — считает Sibirjak S.

Отдельные пользователи отметили, что, пока законодатели не оповестили всю Россию о том, что из семян петрушки можно делать некое наркотическое масло, об этом даже никто и не подозревал. Теперь же люди будут иметь это в виду, как и преступники.

«Пока не написали про «наркотическое масло», я, как и половина российских огородников, об этом даже и не задумывался. И складывается впечатление, что те, кто принимают эти законы, — эксперты только в наркотиках, а не в особенностях законодательства», — поделился своим мнением Сергей Г.

Семена петрушки Atudu

Нашлись и те, кто предположил, что российские власти не остановятся только лишь на петрушке, а продолжат преследовать людей за использование тех или иных видов обыденных растений.

«Спасибо вам, ребята-законодатели, за такую просветительскую работу. Ждём подробных разъяснений по мухоморам от нашего любимого правительства: виды, подвиды, классификация, маркировка и т. д.», — написал Дмитрий Л.

Напомним, 22 мая правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго заявил агентству «Прайм», что в России под запрет попали семена петрушки, из которых возможно приготовить опасное для здоровья человека масло.