Тимур Кондратьев, 23 мая 2021, 10:29 — REGNUM Заявление представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) о том, что украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Украинские боевики
Украинские боевики
Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Господи, вразуми ты эту фашистскую сволочь! Верни всё бумерангом им от людей Донбасса!» — обращается Галина М.

Многие комментаторы ужаснулись тому, что Украина продолжает обстреливать территорию Донбасса, но никто даже не пытается что-то сделать с тем, чтобы не допустить такого и наказать Киев за нарушения.

«Украина уже который год обстреливает Донбасс, и никто ничего сделать не может! Горите в аду, негодяи нацистские», — написал Сергей В.

Украинский силовик на передовой. Донбасс
Украинский силовик на передовой. Донбасс
Mvs.gov.ua

Некоторые пользователи считают, что миролюбие со стороны ДНР является её положительной стороной, но украинские силовики с удовольствием пользуются подобным отношением со стороны Республики.

«С одной стороны, не отвечать на провокации — верно, но с другой… ну не понимают эти сволочи фашистские человеческого языка! Бить уродов надо — только тогда они заткнутся!» — считает Елена П.

Часть людей убеждены, что Киев слышит только звуки выстрелов и не понимает иного языка. Поэтому, убеждены граждане, пора дать ему чёткое понимание того, что ещё один выстрел по территории Донбасса станет для украинской верхушки последним.

«Стреляйте в ответ! В чем проблема-то? Каждый день слышно об обстрелах. Хоть раз дайте такой ответ, после которого Украина перестанет стрелять по Донбассу вообще», — пишет Direktor D.

Солдат ВСУ
Солдат ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Ряд пользователей призвал российское руководство не отсиживаться и включить свои аргументы в борьбе с киевской агрессией. Граждане считают, что власти на Украине больше не заслуживают какого-либо снисхождения.

«Путин должен выбить зубы этим фашистам! Обещал, значит, надо жениться. Либо пускай Москва ополчению больше не мешает. Хватит жалеть фашистскую мразь в Киеве!» — обращается Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто призвал Россию окончательно решить вопрос с Донбассом и поставить точку в вопросе отношений с Киевом. Граждане считают, что такой исход рано или поздно случится, но если начать действовать сейчас, то можно избежать множества дополнительных жертв.

Обстрел
Обстрел
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Пора уже завязывать с надеждой на мирное урегулирование конфликта. Украина будет по капельке выпивать кровь у Донбасского народа, пока у него всё равно в итоге не сдадут нервы. Вечно это продолжаться больше не может. Москве пора решительно действовать», — поделился своим мнением Олег Е.

Напомним, 22 мая представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило о том, что украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка.