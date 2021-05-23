23 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 10:29 — REGNUM Заявление представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) о том, что украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Украинские боевики Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Господи, вразуми ты эту фашистскую сволочь! Верни всё бумерангом им от людей Донбасса!» — обращается Галина М.

Многие комментаторы ужаснулись тому, что Украина продолжает обстреливать территорию Донбасса, но никто даже не пытается что-то сделать с тем, чтобы не допустить такого и наказать Киев за нарушения.

«Украина уже который год обстреливает Донбасс, и никто ничего сделать не может! Горите в аду, негодяи нацистские», — написал Сергей В.

Украинский силовик на передовой. Донбасс Mvs.gov.ua

Некоторые пользователи считают, что миролюбие со стороны ДНР является её положительной стороной, но украинские силовики с удовольствием пользуются подобным отношением со стороны Республики.

«С одной стороны, не отвечать на провокации — верно, но с другой… ну не понимают эти сволочи фашистские человеческого языка! Бить уродов надо — только тогда они заткнутся!» — считает Елена П.

Часть людей убеждены, что Киев слышит только звуки выстрелов и не понимает иного языка. Поэтому, убеждены граждане, пора дать ему чёткое понимание того, что ещё один выстрел по территории Донбасса станет для украинской верхушки последним.

«Стреляйте в ответ! В чем проблема-то? Каждый день слышно об обстрелах. Хоть раз дайте такой ответ, после которого Украина перестанет стрелять по Донбассу вообще», — пишет Direktor D.

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Ряд пользователей призвал российское руководство не отсиживаться и включить свои аргументы в борьбе с киевской агрессией. Граждане считают, что власти на Украине больше не заслуживают какого-либо снисхождения.

«Путин должен выбить зубы этим фашистам! Обещал, значит, надо жениться. Либо пускай Москва ополчению больше не мешает. Хватит жалеть фашистскую мразь в Киеве!» — обращается Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто призвал Россию окончательно решить вопрос с Донбассом и поставить точку в вопросе отношений с Киевом. Граждане считают, что такой исход рано или поздно случится, но если начать действовать сейчас, то можно избежать множества дополнительных жертв.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Пора уже завязывать с надеждой на мирное урегулирование конфликта. Украина будет по капельке выпивать кровь у Донбасского народа, пока у него всё равно в итоге не сдадут нервы. Вечно это продолжаться больше не может. Москве пора решительно действовать», — поделился своим мнением Олег Е.

Напомним, 22 мая представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило о том, что украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка.