Магас, , 00:26 — REGNUM Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 15:30 мск 22 мая на автотрассе Назрань — Плиево. Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ, один из них, ВАЗ-21 099, под управлением 44-летнего водителя, вторым автомобилем ВАЗ-21 140 управлял мужчина 20-ти лет.

Согласно предварительной информации, водитель ВАЗ-21 099 совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с вторым автомобилем. Оба водителя погибли на месте ДТП. В больницу были госпитализированы трое пострадавших, в том числе двое детей.

По факту аварии, приведшей к гибели людей, начата проверка.

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