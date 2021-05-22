Вашингтон, 23 мая, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Состоявшаяся 19 мая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столице Исландии Рейкьявике стала кошмаром для Украины. Об этом сообщает The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

По мнению автора статьи, переговоры Блинкена и Лаврова не увенчались каким-то прорывным результатом, однако чиновники и эксперты на Украине увидели в них «совершенно другой подтекст».

Как пишет NI, встрече предшествовали сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена приостановит санкции против оператора «Северного потока — 2», это вызвало тревогу на Украине.

В Киеве считают, что ввод в эксплуатацию газопровода будет стоить стране до $6 млрд ежегодно в виде прямых и косвенных убытков. Власти страны опасаются, что дальнейшие переговоры РФ и США о нормализации отношений серьезно ослабят позиции Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рейкьявике состоялась всего через несколько дней после того, как Россия определила Соединенные Штаты Америки как «недружественное государство». Однако теперь обе стороны положительно отзываются о министерских контактах, отмечает шведская новостная служба SVT Nyheter.

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