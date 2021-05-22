Миннеаполис, США, 22 мая 2021, 23:51 — REGNUM В американском штате Миннесота произошла стрельба. Об этом сообщила полиция Миннеаполиса на странице в соцсети Twitter.
«Всего 10 пострадавших, — говорится в сообщении полиции. — Сейчас активной угрозы нет».
Инцидент произошел в субботу, 22 мая, в одном из районов Миннеаполиса.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в пригороде американского города Балтимор (штат Мэриленд) в результате стрельбы погибли три человека.
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