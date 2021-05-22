Рамалла , , 23:44 — REGNUM Все министерства и государственные учреждения в секторе Газа возобновят работу с 23 мая, сообщает Генеральное кадровое управление анклава.

«Генеральное кадровое управление в секторе Газе объявляет о возвращении к работе различных министерств и правительственных учреждений с завтрашнего утра, воскресенья, 23 мая», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Обострению регионального конфликта предшествовали беспорядки у мечети Аль-Акса, вызванные выселением арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

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