Берлин, , 23:32 — REGNUM Компания ЕМКО хранила на складах во Врбетице (Чехия) не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы времён Варшавского договора. Об этом 22 мая сообщил болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев в интервью Der Spiegel.

«Наша компания (ЕМКО), как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике», — сказал он.

Он добавил, что его компания нуждалась в них для производства, оружие не было предназначено для продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Чехия обвинила российскую сторону во взрывах на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия с позором расхлёбывает историю со взрывами в деревне Врбетице, власти путаются в показаниях и постоянно выдвигают новые версии. Он считает, что разбирательство вряд ли приведёт к конкретным результатам.

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