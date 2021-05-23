23 мая 2021 | Время чтения 13 мин

Погодные аномалии весны 2021 года, включая рекордные, четко соответствуют по месту и времени аномалиями общего содержания озона. Этот факт делает избыточными попытки объяснения погодных аномалий увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере.

Владимир Сывороткин, , 09:42 — REGNUM Вниманию читателя предлагается краткий обзор погодных аномалий весны 2021 года, многие из которых оказались рекордными. Как обычно мы сравниваем место и время проявления этих аномалий с аномалиями общего содержания озона.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба типа аномалий (погодных и озоновых) прекрасно коррелируют. При этом положительные аномалии общего содержания озона (ОСО) соответствуют отрицательным (холодным) температурным аномалиям, а отрицательные — положительным, то есть воздух под отрицательными аномалиями ОСО нагревается. Но это только первичный температурный эффект. Из-за нагрева воздуха здесь падает давление, и если в ближайших окрестностях оказываются антициклоны, то есть воздушные массы с высоким давлением, они начинают смещаться в область низкого давления под озоновой аномалией. Если антициклоны с теплым воздухом, то температура здесь еще более повышается, а если антициклон холодный, например, Скандинавский или Сибирский, в том же месте мы будем наблюдать отрицательную температурную аномалию. Область контакта разнознаковых аномалий ОСО, то есть воздушных масс с резко различными РТ параметрами, становится ареной развития опасных метеорологических явлений — ураганов, гроз, ливневых осадков и вызванных ими наводнений.

МАРТ

Исландия. Самый теплый день в первом весеннем месяце зафиксировали 18 марта. Термодинамический параметр составил +20,4 °C. Ранее данный рекорд на островном государстве наблюдали в этом же месяце в 2012 г. (+20,5 °C).

Рекордный мороз в Испании. 18 марта в автономном сообществе Валенсия был зарегистрирован самый холодный день с 1939 года. В этот день выпал снег, а температура воздуха упала более чем на 20 °C за 24 часа.

Греция. С 20 марта Греция переживает значительные температурные контрасты: снег на севере и жаркая погода на юге страны. В северной части страны, где преобладают горные и полугорные районы, наблюдалась холодная погода в сопровождении с дождем, снегом и температурой ниже 0 °C. Тем временем в южной части страны, включая остров Крит, Киклады и Пелопоннес, погода стояла аномально теплая, и столбик термометра поднялся и позже превысил отметку 30 °C. Вдобавок сильные южные ветры принесли большое количество пыли из пустыни Сахара на остров Крит.

Обратимся теперь к карте озоновых аномалий на 18 марта (рис. 1). Исландия, где в этот день была зафиксирована рекордно высокая температура, оказалась точно в центре отрицательной озоновой аномалии, где дефицит озона достигал 30%.

Рекордный мороз в Испании в тот же день соответствовал повышенному до 15% полю ОСО.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 18 марта 2021 г Canada.ca

Синоптическая обстановка в Греции на 20 марта отражена на карте озоновых аномалий (рис. 2). Отчетливо видно, что северная часть Греции, где в этот день температура была отрицательной, накрыта положительной аномалией ОСО, с избытком озона в 15% прямо над Грецией и почти до 30% севернее над Сербией, Румынией и Венгрией. Южная часть страны, включая остров Крит, оказалась в зоне дефицита озона и, соответственно, в зоне аномально теплой погоды. При этом аномально высокая (более 30 °С) температура была обеспечена втягиванием под озоновую аномалию антициклона из Африки, на что прямо указывается в сообщении СМИ — сильный южный ветер и пыль из Сахары.

Рис. 2. Аномалии ОСО в Северном полушарии 20 марта 2021 г Canada.ca

Отметим, что аномальный холод на севере Греции в этот день объясняется в приведенном выше сообщении горным характером местности, то есть большой высотой над уровнем моря. Действительно, отдельные вершины достигают здесь 3000 м, но основные высоты колеблются в районе 2000 м. Этот фактор, несомненно, влияет на температуру воздуха, однако в данном случае его одного недостаточно для объяснения аномального холода. Так, среднемесячная температура марта в г. Солоники, расположенном в Северной Греции, составляет 10,4 °С, но в 20-х числах марта 2021 года она падала до 6 °C, а 25 марта даже до +5,88 °С. Минимальная же за март температура в этот день составила +1 °С, что находит свое объяснение на озоновой карте (рис. 3), где мы видим над Грецией положительную аномалию ОСО.

Рис. 3. Аномалии ОСО в Северном полушарии 25 марта 2021 г Canada.ca

АПРЕЛЬ

В Москве побит температурный рекорд. 22 градуса тепла — погода практически летняя. Так высоко столбики термометров 13 апреля не поднимались за всю историю метеонаблюдений, а это больше 140 лет.

Причину аномального московского тепла видим на соответствующей озоновой карте (рис. 4). Это обширная озоновая аномалия, протянувшееся от Польши на западе до Западной Сибири на востоке, с дефицитом ОСО в центре до 15%.

Рис. 4. Аномалии ОСО в Северном полушарии 13апреля 2021 г Canada.ca

21.04.20 21 Во Франции заморозками уничтожены сады и виноградники

Весенние заморозки в текущем году поставили фермеров Франции в весьма непростое положение. По словам главы минсельхоза страны Жюльена Денорманди, ситуацию уже можно назвать «наихудшей за прошедший период 21-го столетия». Непогода нанесла ущерб сотням тысяч гектаров, уничтожила посевы, ударила по урожаям. В правительстве экстренно разрабатывают меры поддержки аграриев. Специальный фонд выплатит пострадавшим компенсации. Больше всего, по словам министра, досталось виноградарям: порядка 90% виноградников были затронуты холодом. Чуть менее печальны данные только в Эльзасе и Шаранту. Ущерб в различных регионах разный, местами он достигает 100% урожая. Собственникам фруктовых садов компенсации выплатят в 2021 году, а владельцы виноградников могут рассчитывать на финансовую поддержку до конца 2022 года. Вместе с погибшим урожаем ожидается усиление безработицы в аграрном секторе и переработке.

Аномальные холода во Франции (и в Европе в целом) начались в основном во второй декаде апреля, что отражено на выше рассмотренном рис. 4, где мы видим обширную положительную аномалию ОСО с центром над Северным морем. Практически всю Европу накрывает положительная аномалия ОСО 17 апреля, изображенная на рис. 5. Она также фиксирует территории, подверженные аномальным холодам.

Рис. 5. Аномалии ОСО в Северном полушарии 17 апреля 2021 г

По ночам погода вновь стала морозной. Минимальная температура понижается до −10…−12. Это при том, что в регионе уже побывало «майское» тепло — до +15. В Новосибирске 20 апреля обновлен абсолютный минимум температуры (-8,4). Прежний экстремум составлял — 8,0 (1993).

Озоновая карта, отражающая возвратный холод в Сибири, показана на рис. 6. Здесь положительная аномалия ОСО накрывает обширную область, протянувшуюся к востоку от Аральского моря почти до Байкала. В середине её расположено оз. Балхаш. Здесь избыток озона достигает 10%.

Рис. 6. Аномалии ОСО в Северном полушарии 20 апреля 2021 г Canada.ca

Большое число публикаций об аномальных холодах в различных областях Европы появились в СМИ 26 апреля. Приведем сразу несколько из них, после чего обратимся к озоновой карте.

26.04.2021 Погода в Москве: когда закончится холодная аномалия?

Последние выходные апреля стали самыми холодными за последние 10 лет. Более того, было экстремально дождливо и очень ветрено. Субботний дождь принес рекордную сумму осадков (17 мм). Предыдущий экстремум 24 апреля составлял 12 мм и был зафиксирован очень давно — в 1891 году. В воскресенье порывы ветра достигали 19 м/с. Еще одна аномалия: апрель может стать самым влажным за последние 30 лет. Основанием для этого является неустойчивая холодная погода, с осадками и порывистым ветром, которая продолжится на этой неделе.

26.04.2021 В Черноземье ударили заморозки. Когда вернется тепло?

В пятницу в Черноземье гремели грозы, а в выходные резко похолодало — днем столбики термометров в Воронеже не смогли преодолеть отметку +10, в ночь на воскресенье и на понедельник местами зафиксированы заморозки. Вторжение арктической воздушной массы с северо-запада сопровождалось сильным порывистым ветром до 15−19 м/с и кратковременными осадками, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах в виде мокрого снега и ледяной и снежной крупы. Для текущего апреля характерно чередование волн тепла и холода. Напомним, что всплеск рекордного тепла накрыл Черноземье в середине месяца, очень тепло (до +17…+20) было и накануне прошедших выходных. В результате в Воронежской области вступил в права второй фенологический этап весны и обозначились признаки начала третьего этапа: на прудах запели лягушки, появились первые бабочки и шмели, зазеленели береза и тополь. В садах под Воронежем началось цветение абрикосовых деревьев! Злая проделка зимы пришлась совсем некстати.

Морозно и холодно. Так выглядит обычное апрельское утро 2021 года. В некоторых регионах Германии температура воздуха ночью опускалась до — 5 °C. В Цеденике (Бранденбург) на прошлой неделе были зафиксированы рекордные — 10 °C. « Это самый холодный апрель в Германии с момента ведения погодных наблюдений в 1881 году. В настоящее время средняя температура составляет 5,6 градуса. Нормальное значение составляет 9,0 градуса », — говорит дипломированный метеоролог Доминик Юнг.

Дипломированный метеоролог Юрген Шмидт из WetterKontor: « Причина такой погоды — атмосферный фронт, который пришел в Европу из северной Скандинавии и северо-запада России ».

27.04.2021 Центральную Россию засыпало весенним снегом

Фактические реалии таковы — утром 27 апреля в Кашире (на юге Московской области) лежало 17 см свежевыпавшего снега, в Плавске (Тульская область) — до 20 см! Весенний снег выпал практически во всех субъектах Центрального округа. В Курске наблюдения зафиксировали 2 см снега, в Туле — 9 см.

Аномальные холода, описанные в четырёх вышеприведенных сообщениях СМИ, прекрасно коррелируют с повышенным содержанием озона на карте (рис. 7), где четко выражена положительная аномалия ОСО, протянувшаяся от Англии на западе до Урала на востоке. Центр аномалии с избытком озона в 20% расположен в Калининградской области РФ и Литве и Латвии.

Рис. 7. Аномалии ОСО в Северном полушарии 26 апреля 2021 г Canada.ca

МАЙ

Волна тепла с юго-востока принесла первую в сезоне жару. Днем 17 мая на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +30,6. До повторения абсолютного максимума (+31,0, 1897) не хватило менее половины градуса. По области температура достигла +31,5 (Черусти).

Май 2021 года преподнес погодный сюрприз. День 18 мая 2021 года в Москве стал самым жарким на данный момент в нынешнем году. В полдень столбик термометра поднялся до 29,2 градуса. Это означает, что температурный рекорд дня за всю историю наблюдений превышен на одну десятую градуса. Держался он с 1897 года! Нынешняя температура на 10−11 градусов выше средних значений для Центральной полосы России

Такая жара — редкий случай в истории середины мая. В среднем многолетнем она повторяется раз в 7−10 лет. В этом году рекорды тепла обновлены от Карелии до Казахстана. В Центральной России температура достигала +33, в Заволжье +36 градусов. Таким значениям может позавидовать любая кульминация лета. Поскольку жара пришла из засушливых районов Заволжья и Казахстана, то рекордно высокой температуре сопутствовала аномально низкая влажность . Одновременно в Западной Европе было по-майски свежо. Во Франции и Германии дневные максимумы не превышали +15 градусов.

Обратимся к озоновой карте (рис.8). Регионы, испытавшие 17 и 18 мая рекордную аномальную жару, накрыты обширной отрицательной аномалией ОСО, протянувшейся от Балтики до Забайкалья. Центр аномалии с дефицитом озона до 30% расположен на юге западной Сибири. Причина аномальной жары — нагрев воздуха под озоновой аномалией, наиболее сильный в её центре, то есть в Заволжье и Казахстане. Отсюда горячий воздух поступал в Центральную Россию. Вариант со смещением южных антициклонов из более низких широт в область озоновой аномалии здесь не проходит, так как давление в Москве в дни рекордной жары было ниже нормы: 17 мая — 744 мм рт. ст., а 18 мая — 742 мм рт. ст.

Прохладную погоду в Западной Европе «обеспечила» положительная аномалия ОСО, расположенная над Северным морем и накрывающая п-ов Ютландию и север Германии и Франции.

Рис. 8. Аномалии ОСО в Северном полушарии 17 мая 2021 г Canada.ca

В заключение рассмотрим еще одно сообщение СМИ, в котором научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в различных регионах России. Эта информация давно ожидаемая, крайне полезная и совершенно необходимая в условиях нарастающей деструкции озонового слоя планеты. К сожалению, господин Вильфанд о разрушении озонового слоя, которое является причиной повышения потока опасного ультрафиолета, не сказал ни слова. Почему? Или не знает, или сознательно умалчивает, боясь привлечь внимание общественности к полному провалу Монреальского протокола и, соответственно, к фиаско фреоновой гипотезы разрушения озоносферы, на которой и базируется этот протокол.

« В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6−7, на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить », — сказал Вильфанд. Синоптик добавил, что в Северо-Кавказском федеральном округе также ожидаются высокие индексы ультрафиолетового излучения. «В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6−7 ультрафиолетового индекса», — сказал Вильфанд. Кроме того, опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидается на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае, добавил Вильфанд.

Подведем итоги нашего обзора.

Весна 2021 года в Северном полушарии изобиловала контрастными погодными аномалиями, когда небывалая жара сменялась столь же небывалым холодом и наоборот. Амплитуда аномальных температур со временем нарастает, и прошедшей весной многие температурные показатели стали рекордными, причем как положительные, так и отрицательные. Факт, не укладывающийся в представления об антропогенном глобальном потеплении.

Все рассмотренные погодные аномалии, включая рекордные, четко коррелируют по месту и времени с аномалиями общего содержания озона. Этот факт делает избыточными, то есть ненужными, попытки объяснить погодные аномалии увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере.

Подробный рассказ Владимира Сывороткина об абсурдности климатических протоколов на АЛЛАТРА ТВ 24.02.2021 .

Напомним, что еще Венская конвенция от 22 марта 1985 года поставила перед мировым научным сообществам задачу изучения влияния концентрации озона в атмосфере на погоду и климат. Задача такая была поставлена именно потому, что физико-химические основы такого влияния были уже известны и понятны. Более того, в рамках наук об атмосфере они были описаны в учебниках и преподавались в вузах.

Однако мировое ученое сообщество игнорирует решения Венской конвенции, а заодно и азбучные истины физики и химии атмосферы, что позволяет автору определять современную климатологию как буржуазную лженауку.

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