Роттердам, Нидерланды, , 23:10 — REGNUM В Роттердаме в финале международного песенного конкурса «Евровидения-2021» выступила певица Манижа. Об этом сообщает в субботу, 22 мая, корреспондент ИА REGNUM.

Представляющая Россию артистка исполнила песню «Russian Woman».

Отметим, что участники из Кипра, Албании, Израиля и Бельгии вышли на сцену перед исполнительницей из России.

Как передавало ИА REGNUM, всего представители 26 стран выступят в финале музыкального конкурса 22 мая в Роттердаме.

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