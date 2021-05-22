Роттердам, Нидерланды, 22 мая 2021, 23:10 — REGNUM В Роттердаме в финале международного песенного конкурса «Евровидения-2021» выступила певица Манижа. Об этом сообщает в субботу, 22 мая, корреспондент ИА REGNUM.
Представляющая Россию артистка исполнила песню «Russian Woman».
Отметим, что участники из Кипра, Албании, Израиля и Бельгии вышли на сцену перед исполнительницей из России.
Как передавало ИА REGNUM, всего представители 26 стран выступят в финале музыкального конкурса 22 мая в Роттердаме.
Читайте также: Манижа заявила, что перед финалом «Евровидения» чувствует себя уверенно