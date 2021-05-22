Минск, 22 мая 2021, 23:00 — REGNUM В Минске сотрудники полиции задержали шестеро сотрудников польского телеканала «Белсат». Об этом 22 мая сообщает белорусский гостелеканал «Беларусь 1».
«Задержаны шестеро сотрудников канала, в основном — технари. Сейчас идет проверка», — передает телеканал.
Отмечается, что причиной прихода правоохранителей в студию телеканала стало административное правонарушение по статье «Нарушение законодательства о средствах массовой информации».
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года суд в Минске приговорил сотрудниц телеканала «Белсат» к двум годам лишения свободы в колонии общего режима для каждой из обвиняемых. По данным гособвинения, журналистки по предварительному сговору организовывали групповые действия, которые грубо нарушали общественный порядок и повлекли нарушения в работе общественного транспорта.
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