Женева, Швейцария, , 22:59 — REGNUM За последние сутки в мире выявили 607 681 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 165 772 430 человек. Такие данные приводит 22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 12 457 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 437 545.

Днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 620 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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