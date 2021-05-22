Вашингтон, 22 мая, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В США после январского штурма Капитолия уволились более 70 сотрудников полиции. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на профсоюз полиции.

Tyler Merbler Протестующие перед Капитолием

Председатель профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу рассказал журналистам издания, что «деморализованы» и ищут «выход из положения» стражи порядка, которые столкнулись с травматическими последствиями январских и апрельских событий.

«Много полицейских (из полиции Капитолия — прим. ИА REGNUM) сомневаются, остаться ли в этом департаменте», — отметил Папатанасиу.

Как сообщало ИА REGNUM, группа протестующих, поддерживающих попытки Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов в США, штурмовала Капитолий 6 января 2021 года. Митингующие, прорвавшись через службу безопасности, нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания.

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