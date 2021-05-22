Москва, , 22:31 — REGNUM Американские космолеты Х-37 могут нести ядерное оружие, заявил 22 мая гендиректор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

По его словам, на сегодняшний день в США уже шесть таких аппаратов, одни поменьше, другие — побольше. Один находится на орбите, 4 и 5 отлетали по два года.

«По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести», — сказал Новиков во время выступления в российском обществе «Знание».

Данные обстоятельства объективно выдвигают новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время угроза гонки вооружений в космосе увеличивается, при этом еще есть шанс выработать меры, которые будут способны ее предотвратить.

Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений, подчеркнул Лавров.

Читайте также: «Призывы бесполезны!» — Лавров призвал к переговорам по оружию в космосе