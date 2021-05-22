Нью-Йорк, США, , 21:49 — REGNUM Совет безопасности Организации Объединённых Наций призвал Израиль и Палестину к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне конфликта. Об этом 22 мая говорится в заявлении Совбеза.

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«Совет Безопасности призвал к полному соблюдению режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

В ООН также указали на неотложную потребность в оказании гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, особенно в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре с половиной миллиона долларов будет выделено ООН на гуманитарные нужды сектору Газа (Палестина), пострадавшему в результате обострения конфликта ХАМАС с Армией обороны Израиля, сообщил 21 мая официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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