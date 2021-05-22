Москва, , 21:40 — REGNUM Ожидается, что численность населения трудоспособного возраста в России будет сокращаться до второй половины двадцатых годов XXI века. Такое прогноз 22 мая сделал помощник президента РФ Максим Орешкин на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы видим, что примерно с 2013—2015 годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020-х годов. Это то, что было предопределено, с этим ничего уже невозможно было сделать в последние 20 лет, и это, конечно, стало одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста», — сказал Орешкин.

Именно снижением числа трудоспособного населения экономист объяснил тот факт, что в период с 2017 по 2019 года увеличение показателя подушевого ВВП в России был выше среднемирового, в то время рост российской экономика — ниже.

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