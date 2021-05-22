Баку, 22 мая, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих прошли в Азербайджане. Об этом 22 мая сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Mod.gov.az Турецкие и азербайджанские военные

В сообщении военного ведомства отмечается, что цель учений — улучшение взаимодействия и повышения боеспособности подразделений армий двух стран, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия решений, инициативности и управленческих способностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в январе-апреле 2021 года Азербайджан купил у Турции вооружения на более чем $117 млн.

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