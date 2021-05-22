Москва, , 21:23 — REGNUM Рынок труда в России должен вернуться к докризисным показателям до конца 2021 года. Такой прогноз 22 мая сделал помощник президента РФ Максим Орешкин на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению экономиста, подобного результата удастся добиться благодаря активной поддержке спроса. Эти меры уже привели к сокращению безработицы с 6,4% до 5,4%.

«Миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса», — сказал Орешкин.

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