Курган, , 21:20 — REGNUM В Кургане установлены лица, причастные к пожару в посёлке Северный, в результате которого сгорели десять жилых домов и надворных построек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

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Предварительно установлено, что 1 мая 2021 года четверо малолетних детей разожгли на берегу реки костёр, который затем перекинулся на сухую траву и расположенные рядом постройки.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).