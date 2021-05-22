Сухум, , 21:16 — REGNUM В Абхазии спасатели завершило поиски российского туриста в верховьях реки Гумиста, сообщает 22 мая пресс-служба абхазского МЧС.

«Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски, которые велись с 13 мая, не дали никаких результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая группа российских туристов, находясь в горах Абхазии, оставила на перевале одного из членов команды, так как он оказался физически не готов продвигаться дальше.

Читайте также: Стали известны подробности о пропавшем в горах Абхазии туристе из России