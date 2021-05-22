На Украине назвали условие отмены водной блокады Крыма
Киев, 22 мая, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Только после «демилитаризации и деоккупации» Крыма возможно возобновление поставок на полуостров воды из Днепра. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Укринформу».
По его словам, в Крыму якобы достаточно водных ресурсов для бытового пользования.
«Проблема обострилась из-за его (Крыма — прим. ИА REGNUM) массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса РФ», — заявил Николенко.
Он считает, что львиную долю потребления водных ресурсов взяли на себя именно российские военные.
Как передавало ИА REGNUM, 21 мая замдиректора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заявил, что Украина, нарушая нормы международного права, продолжает предпринимать «отчаянные попытки» наказать жителей полуострова за выбор в пользу воссоединения с РФ.
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