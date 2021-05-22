Берлин, , 21:02 — REGNUM В столице Германии Берлине полицейские произвели около 200 временных задержаний в ходе незаконной акции протеста, сообщает Tagesspiegel.

Отмечается, что более чем в 100 случаях задержание было вызвано нарушением санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Германии запретил проведение ряда крупных акций протеста, в частности митинг противников ограничительных мер по COVID-19 у Бранденбургских ворот в Берлине.

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