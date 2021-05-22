Варшава, 22 мая, 2021, 21:01 — ИА Регнум.

(сс) Bayhaluk Беспилотник турецкого производства Bayraktar

Польша купит у Турции четыре комплекта ударных беспилотников средней дальности «Байрактар ТБ2». Это 24 БПЛА, оснащенные противотанковыми ракетами. В эфире Польского радио министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о приобретении военной техники, которой польская армия ранее не имела. Он подчеркнул, что соглашение с турецким военным производителем предполагает также логистический и обучающий пакет. Контракт будет заключен, минуя тендер, в рамках так называемой «срочной оперативной необходимости». По его словам, эти дроны прошли испытания «на востоке континента и в Африке». Об этом сообщает ИА REX.

Как уточняет Wp. pl, эти БПЛА «сыграли ключевую роль во время конфликта в Нагорном Карабахе», а также используются в Ливии и Сирии. О намерении приобрести дроны «Байрактар» Мариуш Блащак написал накануне на своей странице в Twitter.

Портал Defence24. pl напоминает, что в ближайшие дни президент Анджей Дуда посетит Турцию. Визит этот может иметь своей целью окончательные договоренности о покупке 24 беспилотников. Портал напоминает, что эффективность «Байрактаров» в Нагорном Карабахе не осталась незамеченной как минимум в двух государствах: на Украине и в Сербии. Обе страны ведут с Турцией переговоры о покупке беспилотников.