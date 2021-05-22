Вашингтон, 22 мая, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о поддержке криптовалют в сравнении с бумажными деньгами. Обь этом он написал в своем Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Марк

По его словам, между бумажными деньгами и криптовалютами развернулась «настоящая битва».

«В конечном счёте я поддерживаю последние», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский заявил, что день 19 мая стал очередной датой в летописи рынка криптовалют, которая кого-то заставила сойти со сцены, кого-то возможно впервые познать в полной мере какой может быть волатильность в этом классе активов.

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